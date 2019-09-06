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В Бразилии вновь оскорбили жену Макрона 

Рамблер + ещё 3 48 минут назад
В Бразилии вновь оскорбили жену Макрона
Фото: РИА Новости
Министр экономики Бразилии Паулу Гедес нелестно отозвался о внешности жены президента Франции Брижит Макрон, назвав её некрасивой, сообщает ТАСС. Позже политик извинился, назвав своё высказывание «шуткой».
Макрон отреагировал на насмешки президента Бразилии в адрес его жены
В конце августа на странице президента Бразилии Жаира Болсонару пользователь оставил коллаж, на котором были совмещены две фотографии: бразильского президента с супругой и главы Франции с женой. Снимки сопровождала подпись: «Теперь понятно, почему Макрон преследует Болсонару. Президент, Макрон просто завидует". Публикация не осталась незамеченной Болсонару, который ответил подписчику: »"Не унижай парня, ха-ха". Впрочем впоследствии коллаж и комментарий были удалены.
Внешность Брижит Макрон продолжил обсуждать министр экономики Бразилии Паулу Гедес на встрече с предпринимателями в городе Форталезе.
«Президент не солгал, она действительно некрасива, это чистая правда», — заявил Гедес, подчеркнув, что «некрасивых женщин не бывает, есть дамы, на которых смотрят с неверного ракурса».
Спустя несколько дней министр принёс письменные извинения. Он назвал своё высказывание шуткой, в которой «не было ни малейшего намерения нанести личное оскорбление» супруге Макрона.
Комментарии12
Латинская Америка , В мире , Бразилия , Франция
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