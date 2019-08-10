Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

СМИ: экс-президент Панамы признан невиновным 

ТАСС + ещё 1 1 час назад
Фото: Reuters
Верховный суд Панамы снял все обвинения с бывшего президента страны Рикардо Мартинелли. Как сообщило в субботу агентство EFE, суд постановил немедленно освободить его из-под стражи.
По данным агентства, решение о невиновности Мартинелли было принято единогласно. Как сообщило агентство Reuters, прокуроры "не смогли доказать его виновность", и у судей " возникли сомнения [в предъявленных обвинениях]".
Рикардо Мартинелли занимал пост президента Панамы с 2009 по 2014 год. Он покинул страну в конце января 2015 года, а в июне 2016 года панамский судья Херонимо Мехия направил властям США запрос об экстрадиции политика.
Помимо политического шпионажа, экс-президент обвинялся в растрате бюджетных средств и нелегальной торговле панамскими визами. В общей сложности бывшему лидеру центральноамериканской страны грозило до 21 года тюрьмы. В июне 2017 года экс-президент был задержан в Майами, а через год Мартинелли был доставлен из США на родину в соответствии с двусторонним договором об экстрадиции.
ТАСС: последние новости
Евросоюз не поддержит санкции США против Венесуэлы Президент Парагвая даст показания по делу об энергетическом соглашении с Бразилией МИД Колумбии сообщил о возможном нарушении границы венесуэльскими военными
Комментарии
Латинская Америка , В мире , Панама
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин и Меркель преподали Зеленскому «жёсткий урок»3
С России хотят стребовать старые долги27
США обвинили в применении оружия против РФ66
«Росатом» раскрыл причину взрыва на полигоне24
Стало известно о плохом здоровье Горбачева28
Видео
00:38
Вопрос Трампа рассмешил Скабееву
Общество
00:39
Восстановлена полная картина убийства Михаила Круга
Криминал Происшествия
05:54
Задержаны еще два фигуранта «дела 27 июля»
Происшествия Общество
03:40
Тайная сторона жизни Аллы Вербер
Шоу-бизнес
00:41
Малахов: перед смертью Вербер получила мистический знак
Шоу-бизнес
03:58
ЕС озаботился поиском жителей Донбасса среди россиян
В мире
07:52
МИД отчитал американского дипломата
Политика Другое
00:37
Пока вы не уснули: главное богатство Украины продадут за бесценок
В мире
01:26
Захарова опубликовала свое фото в угрожающей позе
Политика Другое
00:58
Под Ачинском произошли новые взрывы, есть пострадавшие
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение