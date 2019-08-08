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Мадуро напомнил Колумбии, кто освободил Латинскую Америку 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © РИА Новости / Стрингер
Президент Венесуэлы Николас Мадуро в день 200-летия битвы при Бояке, которая символизирует освобождение значительной части Латинской Америки от испанского правления, напомнил президенту Колумбии Ивану Дуке о том, что освободителем народов Южной Америки был Симон Боливар, а не Капитан Америка.
В начале января 2019 года во время визита госсекретаря США Майка Помпео в колумбийскую Картахену Дуке написал у себя в Twitter: "200 лет назад поддержка отцов-основателей США в нашей независимости имела решающее значение, поэтому ваш визит именно сегодня, именно в год 200-летия, наполняет нас радостью, это важно для нашей страны".
Данное заявление в адрес Помпео вызвало шквал критики в соцсетях и стало своеобразным мемом. Люди стали публиковать исторические изображения ключевых битв за независимость Латинской Америки, подставляя туда героев из комиксов — Капитана Америку, Супермена, Чудо-женщину и других. При этом сам Дуке персонажей из кинофильмов в своем заявлении не упоминал.
Во время празднования годовщины битвы при Бояке в среду один из генералов вспомнил это высказывание Дуке, а также ассоциации, которое оно вызвало, а Мадуро его прокомментировал.
"Я разделяю возмущение и гнев генерала, вызванные поведением Ивана Дуке перед Майком Помпео, который сказал, что Капитан Америка был освободителем Колумбии. Может быть, это плохая шутка? Она могла понравиться тому, кому нравится фильм про Капитана Америку или Человека-паука… Сеньор Иван Дуке, послушай меня… Освободителем Колумбии был и будет всегда Симон Боливар!.. Они хотят исказить историю, чтобы обмануть нас! Трусы, олигархи-трусы!" — отметил президент Венесуэлы.
Симон Боливар является национальным героем Венесуэлы.
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Комментарии
Латинская Америка , В мире , Николас Мадуро , Иван Дуке , Симон Боливар , Венесуэла , Колумбия , США
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