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Мадуро анонсировал скорый приход в Венесуэлу технологий 5G 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент Венесуэлы Николас Мадуро анонсировал в пятницу скорый приход в страну телекоммуникационных технологий 5G при помощи Китая.
"Очень скоро мы начнем установку в экспериментальной форме линии 5G. В Венесуэлу приходит технология 5G при помощи стратегического и всеобъемлющего сотрудничества Китая и Венесуэлы", — завил Мадуро в эфире гостелевидения.
Он также пообещал и дальше развивать военно-техническое сотрудничество с Китаем и анонсировал скорый запуск на орбиту, с китайской помощью, третьего венесуэльского спутника "Гуайкайпуро".
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Латинская Америка , В мире , Наука и техника , Технологии , Николас Мадуро , Венесуэла , Китай
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