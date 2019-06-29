Мадуро анонсировал скорый приход в Венесуэлу технологий 5G

"Очень скоро мы начнем установку в экспериментальной форме линии 5G. В Венесуэлу приходит технология 5G при помощи стратегического и всеобъемлющего сотрудничества Китая и Венесуэлы", — завил Мадуро в эфире гостелевидения.

Он также пообещал и дальше развивать военно-техническое сотрудничество с Китаем и анонсировал скорый запуск на орбиту, с китайской помощью, третьего венесуэльского спутника "Гуайкайпуро".