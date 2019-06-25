Куба открестилась от российской базы 

Посол Кубы в Москве Херардо Пеньяльвер Порталь сообщил, что его страна не обсуждает с Москвой возможность появления российской базы на острове. Об этом он заявил в интервью РИА Новости.
«Я могу вам подтвердить, что нет никакого обсуждения о восстановлении базы в Лурдесе. Это то, что я могу сказать», — подчеркнул дипломат.
В ноябре 2018 года директор латиноамериканского департамента МИД России Александр Щетинин назвал «фантастикой» информацию о новых российских военных базах на Кубе.
Разведцентр в Лурдесе, местечке в предместье Гаваны, СССР построил в 1964 году. Рауль Кастро заявлял, что до 70 процентов стратегической развединформации о США Россия получала через Лурдес. По его словам, с территории радиолокационного центра в пригороде Гаваны прослушивалось все западное побережье США. В 2001 году российские военные подсчитали, что содержание разведцентра в Лурдесе обходится России примерно в 200 миллионов долларов в год. В связи с этим в октябре 2001 года Россия решила отказаться от содержания базы в Лурдесе.