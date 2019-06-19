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Мадуро рассказал, сколько стоила попытка его убийства 

РИА Новости + ещё 3 56 минут назад
Фото: © РИА Новости / Стрингер
Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что попытка его убийства стоила до 20 миллионов долларов.
"Проект моего убийства, (попытка) которого была совершена 4 августа, стоила несколько миллионов долларов, говорят о 20 миллионах долларов", — сказал Мадуро, выступая перед военными. Выступление транслировалось в Twitter.
Он поблагодарил сотрудников разведки и правоохранительных органов за отвагу и доблесть, проявленную при защите президента.
Попытка покушения на Мадуро была предпринята 4 августа 2018 года. Как сообщал министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес, во время парада в Каракасе к трибуне, где находился президент, направились несколько беспилотников с взрывчаткой. По его словам, при покушении на Мадуро ранения получили семеро гвардейцев, президент не пострадал.
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Латинская Америка , Николас Мадуро , Хорхе Родригес , МВД , Венесуэла
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