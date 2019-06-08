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Граница Венесуэлы с Колумбией вновь открывается 

Вести.Ru + ещё 6 2 часа назад
Фото: EPA
Президент Венесуэлы Николас Мадуро распорядился открыть закрытую еще в феврале границу страны с соседней Колумбией.
"Мы — мирный народ, который твердо защищает нашу независимость и самоопределение", — написал Мадуро в Twitter.
Политический кризис в Венесуэле продолжается уже несколько месяцев. Спикер оппозиционного парламента Хуан Гуайдо решил в обход закона провозгласить себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США признали его в новом качестве. Однако Россия, Китай и ряд других стран исходят из того, что единственным легитимным президентом Венесуэлы является Николас Мадуро.
23 февраля венесуэльская оппозиция попробовала организовать доставку в страну американской гуманитарной помощи, однако попытка не удалась, а на границе, в том числе в городе Кукута, произошли столкновения.
В тот же день вице-президент Венесуэлы Делси Родригес заявила, что Каракас принял решение временно закрыть три мостовых перехода в Колумбию. На следующий день глава миграционной службы Колумбии Кристиан Крюгер Сармьенто заявил, что уже Богота частично закрывает границу с Венесуэлой после столкновений, сообщает ТАСС.
В конце апреля на конференции по международной безопасности в Москве начальник Главного управления Генштаба Вооруженных Сил РФ вице-адмирал Игорь Костюков заявил, что США хотят сменить власть в Венесуэле руками Колумбии.
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Комментарии
Латинская Америка , Игорь Костюков , Николас Мадуро , Делси Родригес , Генштаб , ИТАР-ТАСС , Венесуэла , Колумбия
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