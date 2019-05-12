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В Мексике обнаружили 35 тел в трёх тайных захоронениях 

RT на русском + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
В мексиканском штате Халиско обнаружили три тайных захоронения с телами 35 человек. Об этом заявил прокурор штата Херардо Октавио Солис.
Отмечается, что большинство погибших найдено на территории ранчо в муниципалитете Сапопан.
«Там обнаружены 27 тел людей, которые в свое время были лишены свободы. Пока опознаны только два человека», — приводит портал Universal заявление прокурора.
При этом власти допускают, что погибших может быть больше, так как пока не окончены все работы на месте.
В середине февраля в муниципалитете Текоман в Мексике были найдены 69 тел в тайных захоронениях.
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Латинская Америка , В мире , Мексика , Халиско
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