Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Венесуэле начались столкновения между демонстрантами и Нацгвардией 

RT на русском + ещё 3 1 час назад
Фото: Reuters
В Венесуэле демонстранты, протестующие против действий правительства, устроили столкновения с сотрудниками венесуэльской Национальной гвардии.
Об этом сообщает AFP.
«Антиправительственные демонстранты и дезертиры из Нацгвардии устроили столкновения с сотрудниками Национальной гвардии, которые используют слезоточивый газ в районе Альтамира в Каракасе», — пишет агентство.
Ранее глава оппозиционной Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуаидо заявил о начале финальной фазы операции «Свобода».
Главный редактор журнала РАН «Латинская Америка» Владимир Травкин, комментируя в беседе с НСН ситуацию в Венесуэле, заявил, что многое в настоящее время зависит от того, как себя поведут военные.
RT на русском: последние новости
СМИ: Глава оборонного предприятия Cavim задержан сторонниками Гуаидо в Венесуэле Гуаидо объявил о начале финальной фазы операции «Свобода» ГРУ: США намерены сменить власть в Венесуэле с помощью Колумбии
Латинская Америка , В мире , Владимир Травкин , Венесуэла
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Всё, больше не ваш? На Украине «забыли» про Крым129
Разозлил «батьку»? Посла РФ пошлют назад в Москву7
«Владимир не готов»: Жена Зеленского сделала признание52
Пока вы спали: названы сроки наступления глобальной катастрофы39
Заставили? Вскрылась правда о скандале на «Голосе»299
Видео
В Венесуэле начался путч
В мире Латинская Америка
Пока вы спали: Зеленский поспорил с Путиным
В мире
Данные паспортов россиян утекли в Сеть
Общество Интернет
Путин заговорил об общем гражданстве с украинцами
Политика Украина
Кисловодск затопило после сильнейшего ливня
Происшествия
Новая война? Что стоит за ультиматумами Москвы и Киева
Политика Статьи
Появилось видео танцующих в макете МКС балерин
Наука и техника
Десятки тысяч долларов? Как Зеленский отдохнул в Турции
В мире Украина
Пока вы спали: названы сроки наступления глобальной катастрофы
Общество
Пережившая страшное ДТП МакSим обратилась к фанатам
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение