В Венесуэле демонстранты, протестующие против действий правительства, устроили столкновения с сотрудниками венесуэльской Национальной гвардии.
Об этом сообщает AFP.
«Антиправительственные демонстранты и дезертиры из Нацгвардии устроили столкновения с сотрудниками Национальной гвардии, которые используют слезоточивый газ в районе Альтамира в Каракасе», — пишет агентство.
Ранее глава оппозиционной Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуаидо заявил о начале финальной фазы операции «Свобода».
Главный редактор журнала РАН «Латинская Америка» Владимир Травкин, комментируя в беседе с НСН ситуацию в Венесуэле, заявил, что многое в настоящее время зависит от того, как себя поведут военные.