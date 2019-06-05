Handelsblatt (Германия): Венесуэла планирует ввести новую карточную платежную систему и в этом деле явно рассчитывает на Россию

Handelsblatt (Германия) . Президент Мадуро опасается новых санкций США в финансовой сфере и хочет подстраховаться. А у Москвы как раз есть некоторый опыт в этой области, отмечает Венесуэла собирается ввести свою платежную систему, чтобы обрести независимость от «Визы» , «Маэстро» и «Мастеркарда». У России такая есть: благодаря картам «Мир» вмешательство в ее дела извне невозможно.

Президент Мадуро опасается последствий новых санкций США в финансовой сфере и хочет подстраховаться. У Москвы уже есть некоторый опыт в этой области.

Николас Мадуро (Nicolas Maduro) начинает новый экономический эксперимент — возможно, последний: венесуэльский глава государства собирается ввести в своей стране новую платежную систему. В результате Венесуэла должна обрести независимость от «Виза» (Visa), «Маэстро» (Maestro) и «Мастеркард» (Mastercard).

Время поджимает, Каракас опасается новых санкции США против финансового сектора страны. Они могут парализовать обычные платежные операции по дебетовым и кредитным картам. Поэтому Служба финансового надзора и Центральный банк заявили на прошлой неделе о разработке «альтернативного механизма» для расчета по картам на «национальном уровне». Но в одиночку венесуэльское руководство с этой задачей, скорее всего, не справится. За последние годы, несмотря на нефтяные богатства, оно завело страну в громадный экономический и финансовый кризис.

Но, как сообщают средства массовой информации, на помощь Мадуро вскоре придет Россия: Москва уже имеет собственный опыт в этой области. После аннексии Крыма и в особенности после обострения кризиса в Донбассе близкие к Кремлю российские банки, в том числе « СМП Банк » братьев Ротенберг, попали под западные санкции. «Виза» и «Мастеркард» заблокировали все транзакции, проводимые через кредитные карты этих банков. Россия отреагировала на это созданием национального операционного центра, через который должны проходить все транзакции с кредитными картами внутри России. Благодаря этому вмешательство извне стало невозможным. Дополнительно Москва в 2015 году выпустила собственную кредитную карту под названием «Мир».

Центральный банк России вложил 65 миллионов долларов в создание системы. За рубежом карты «Мир» вопреки названию не действуют, но внутри России они получили широкое распространение, в том числе и потому, что все государственные учреждение с лета прошлого года по распоряжению Кремля обязаны переводить заработную плату сотрудникам только на карту «Мир».

Платежи через «Виза» или «Мастеркард» могут быть заблокированы в любой момент

Похожая система может быть введена и в Венесуэле. «Платежи через „Виза" или „Мастеркард"“ могут быть заблокированы в любой момент“, — считает Петр Пушкарев, главный аналитик инвестиционной компании „ТелеТрейд“ (TeleTrade). Поэтому, по его словам, Венесуэла наверняка воспользуется российскими технологиями в создании национальной платежной системы или просто-напросто клонирует „Мир“.

»Деньги и финансовые расчеты — это кровь экономики, и без обеспечения их безопасности дальнейшее развитие невозможно», — обосновывает эксперт этот шаг.

По его словам, Россия и Китая — логические партнеры Венесуэлы в деле создания подобной платежной системы, ведь обе страны относятся к главным кредиторам Венесуэлы и поэтому захотят обезопасить свои инвестиции. Той же точки зрения придерживается и Тимур Аитов, заместитель председателя Комиссии по цифровым финансовым технологиям Торгово-промышленной палаты . Но, как он считает, на самостоятельное создание национальной платежной системы у Венесуэлы нет времени.

«Но если Венесуэла возьмет за основу платежную систему «Мир" или же китайскую „Пендент юнион пэй" (Pendant Union Pay), то вполне реально создать систему за восемь-девять месяцев“, — считает Аитов.

Он убежден, что если Каракас обратится с просьбой к Москве, то Кремль ему не откажет.

Сам российский Центральный банк не захотел комментировать тему. Однако Кремль продолжает оказывать режиму Мадуро неограниченную поддержку. В понедельник министр иностранных дел Сергей Лавров принял своего колумбийского коллегу Карлоса Холмса Трухильо (Carlos Holmes Trujillo) и провел с ним переговоры о ситуации в соседней стране.

Как Лавров заявил после окончания переговоров, обе стороны заинтересованы в „исключительно политико-дипломатическом решении“ конфликта в Венесуэле.

»Угрозами конфликт разрешить

, они раскалывают общество и дают оппозиции надежду, что с вооруженной помощью извне она может незаконно прийти к власти», — добавил он, намекая на США.

Россия отрицает присутствие своих военных в Венесуэле

В то же самое время российские официальные лица отрицают военное присутствие России в Венесуэле, о котором сообщил «Уолл-стрит джорнал» (Wall Street Journal). Газета написала, что Россия вывезла из Каракаса большую часть из приблизительно тысячи своих военных советников.

Если сначала посольство отрицало лишь сам факт вывода персонала, то чуть позже официальный представитель государственного холдинга «Ростех», которому подчинены военные советники, заявил, что приведенные цифры преувеличены. Названные в статье цифры «завышены в десятки раз», — сообщила пресс-служба Ростеха

В последние месяцы постоянно появлялись сообщения об отправке российских военных консультантов в Венесуэлу, чтобы помочь Мадуро удерживать ситуацию под контролем. Официально Москва всегда объявляла эти сообщения ложью. В стране якобы находятся только эксперты, которые в рамках двусторонних соглашений обучают тамошних военных обращению с российским оружием, приобретенным за многие миллиарды долларов (в кредит).