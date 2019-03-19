Россия заявила о возможном применении США военной силы в Венесуэле

«Мы не можем воспринимать формулировки США о том, что все варианты разрешения ситуации в Венесуэле рассматриваются, как риторику. Это констатация факта. И значит, в Вашингтоне, очевидно, есть соответствующие планы, есть наработки по применению военной силы для решения ситуации в Венесуэле при наихудшем раскладе», — приводит слова дипломата ТАСС.

Рябков заявил, что в ходе переговоров российская сторона предостерегла американцев от использования военной силы для вмешательства в происходящее в Венесуэле.

«Россия выступает категорически против не только применения военной силы для внешней интервенции, так и против использования силовых методов так называемого низкой интенсивности, когда через границы Венесуэлы могло быть осуществиться вооружение вмешательство с территории соседних стран без задействования крупных контингентов, с использованием полувоенных формирований», — сказал Рябков.

Замглавы МИД подчеркнул важность международного диалога по Венесуэле, поскольку «серьезность ситуации не оставляет места для ошибки».