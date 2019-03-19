У США есть наработки по использованию военной силы в Венесуэле. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков по итогам переговоров в Риме со спецпредставителем США по Венесуэле Эллиоттом Абрамсом.
«Мы не можем воспринимать формулировки США о том, что все варианты разрешения ситуации в Венесуэле рассматриваются, как риторику. Это констатация факта. И значит, в Вашингтоне, очевидно, есть соответствующие планы, есть наработки по применению военной силы для решения ситуации в Венесуэле при наихудшем раскладе», — приводит слова дипломата ТАСС.
Рябков заявил, что в ходе переговоров российская сторона предостерегла американцев от использования военной силы для вмешательства в происходящее в Венесуэле.
«Россия выступает категорически против не только применения военной силы для внешней интервенции, так и против использования силовых методов так называемого низкой интенсивности, когда через границы Венесуэлы могло быть осуществиться вооружение вмешательство с территории соседних стран без задействования крупных контингентов, с использованием полувоенных формирований», — сказал Рябков.
Замглавы МИД подчеркнул важность международного диалога по Венесуэле, поскольку «серьезность ситуации не оставляет места для ошибки».
Встреча Сергея Рябкова и Эллиота Абрамса в Риме продолжалась более двух часов. Переговоры состоялись по инициативе американской стороны.