Эквадор намерен вскоре покинуть Унасур 

Президент Эквадора Ленин Морено сообщил, что его страна намерена в скором времени покинуть Союз южноамериканских наций (Унасур).
Унасур — региональная политическая и экономическая организация стран Южной Америки, созданная в 2004 году на основе двух крупных интеграционных объединений региона: Южноамериканского общего рынка (Меркосур) и Андского сообщества.
"Сегодня я хочу сообщить эквадорцам о нашем окончательном выходе из Унасур… Половина государств-членов объединения ни участвуют в его деятельности, ни вносят какой-либо вклад. Пост генерального секретаря остается свободным в течение уже более двух лет", — сказал Морено в своем обращении к соотечественникам. Трансляцию вело государственное телевидение Эквадора.
В 2018 году агентство Рейтер со ссылкой на свои источники сообщало, что Аргентина, Бразилия, Колумбия, Парагвай, Перу и Чили также намерены приостановить свое участие в Унасур. Всего в региональное объединение входят 12 государств Южной Америки: кроме перечисленных это Уругвай, Боливия, Венесуэла, Эквадор, Гайана и Суринам. Впоследствии МИД Боливии, председательствующей в Унасур, опроверг эту информацию.