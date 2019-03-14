Эквадор намерен вскоре покинуть Унасур

Президент Эквадора Ленин Морено сообщил, что его страна намерена в скором времени покинуть Союз южноамериканских наций (Унасур).

Унасур — региональная политическая и экономическая организация стран Южной Америки, созданная в 2004 году на основе двух крупных интеграционных объединений региона: Южноамериканского общего рынка (Меркосур) и Андского сообщества.

"Сегодня я хочу сообщить эквадорцам о нашем окончательном выходе из Унасур… Половина государств-членов объединения ни участвуют в его деятельности, ни вносят какой-либо вклад. Пост генерального секретаря остается свободным в течение уже более двух лет", — сказал Морено в своем обращении к соотечественникам. Трансляцию вело государственное телевидение Эквадора.