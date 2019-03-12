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США вернут всех своих дипломатов в Венесуэле домой 

Lenta.ru + ещё 11 3 часа назад
Фото: Reuters
США отзовут всех дипломатов, которые еще остаются в Венесуэле, до конца недели. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео в своем Twitter-аккаунте.
Как отметил Помпео, такое решение было принято из-за того, что присутствие американских дипломатов в Венесуэле ограничивает политику Вашингтона, а ситуация в самой стране ухудшается.
Часть сотрудников посольства США в Каракасе уже покинула страну 27 января. Такое решение было принято для обеспечения безопасности дипломатов.
Ситуация в Венесуэле обострилась 23 января, когда после массовых протестов спикер парламента Хуан Гуайдо провозгласил себя временным президентом. США, большинство членов ЕС и латиноамериканских стран признали его легитимным главой государства. Россия и ряд других государств объявили о поддержке Мадуро.
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Латинская Америка , В мире , США , ЕС , Венесуэла
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