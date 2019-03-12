США вернут всех своих дипломатов в Венесуэле домой

США отзовут всех дипломатов, которые еще остаются в Венесуэле , до конца недели. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео в своем Twitter-аккаунте.

Как отметил Помпео, такое решение было принято из-за того, что присутствие американских дипломатов в Венесуэле ограничивает политику Вашингтона, а ситуация в самой стране ухудшается.

Часть сотрудников посольства США в Каракасе уже покинула страну 27 января. Такое решение было принято для обеспечения безопасности дипломатов.