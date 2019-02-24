Оператора RT ранили во время протестов в Венесуэле

В Венесуэле оператор проекта Redfish телеканала Russia Today Николь Крамм была ранена во время столкновений в Венесуэле. Об этом готовится на странице проекта в Twitter.

Накануне она снимала столкновения оппозиции и полиции на границе Венесуэлы и Колумбии. Как сообщает сама раненая, в один момент на нее совершил наезд автомобиль, за рулем которого находились оппозиционеры.

Оператор получила травму ноги. Сейчас ее жизни и здоровью ничего не угрожает. Крамм вернулась к работе.

Столкновения демонстрантов и полиции начались в городе Уренья после распоряжения президента страны Николаса Мадуро о закрытии границы, чтобы предотвратить доставку в Венесуэлу гуманитарной помощи.

Ранее сообщалось о вероятности проведения провокации под видом оказания гуманитарной помощи, в том числе попытки осуществить передачу оружия оппозиции для создания беспорядков.