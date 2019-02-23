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Нацгвардия Венесуэлы применила слезоточивый газ 

News.ru + ещё 8 2 часа назад
Фото: Richard Gonzalez/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Национальная боливарианская гвардия Венесуэлы применила слезоточивый газ для разгона добровольцев, собравшихся в пограничной Уренье для встречи грузов с гуманитарной помощью из Колумбии.
«В результате попадания гранаты со слезоточивым газом был легко ранен один из участников акции», — сообщает канал TV Venezuela.
Ранее News.ru писал, что провозгласивший себя президентом Венесуэлы Хуан Герардо Гуайдо Маркес прибыл на границу страны со стороны Колумбии. Политик подошёл к закрытой действующим правительством границе со стороны Колумбии. Он прибыл перед отправкой гуманитарной помощи.
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Латинская Америка , В мире , Политика , Венесуэла , Колумбия
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