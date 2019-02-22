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В Венесуэле индейцы взяли в плен генерала нацгвардии 

РИА Новости + ещё 4 1 час назад
Фото: Reuters
Индейцы народности пемон в Венесуэле взяли в плен генерала национальной гвардии страны Хосе Мигеля Монтойю около границы с Бразилией, сообщил в Twitter депутат Национальной ассамблеи Америко де Грасия.
"Скончался еще один (представитель народа) пемон в Кумаракапае. Еще трое тяжело ранены. Местные жители удерживают генерала нацгвардии Хосе Мигеля Монтойю, который командовал нападением", — заявил де Грасия.
Ранее сообщалось, что два человека погибли в пятницу в результате действий армии против индейского населения в венесуэльском штате Боливар, еще 22 человека получили ранения. По данным портала Nacional, военные прибыли в поселок Сан-Франсиско-де-Юруани и открыли огонь по собравшимся на улице коренным жителям. В ответ индейцы захватили и продолжают удерживать трех солдат.
Поселок находится недалеко от границы с Бразилией, которую накануне закрыли по указанию президента Николаса Мадуро из-за намеченного на 23 февраля начала доставки гуманитарной помощи. Правительство Мадуро категорически отказывается пускать ее в страну, а оппозиция настаивает на ее доступе для спасения от голодной смерти тысяч человек. Глава парламента Хуан Гуаидо, самопровозгласивший себя президентом, в четверг подписал указ, разрешающий ее доставку в Венесуэлу.
Гуаидо 23 января объявил себя главой государства на период действия временного правительства. США и ряд других стран заявили о признании Гуаидо и потребовали от венесуэльского президента Николаса Мадуро, избрание которого они не считают законным, не допустить силовых действий против оппозиции. Мадуро объявил себя конституционным президентом, а главу оппозиционного парламента назвал марионеткой США. Россия, Китай и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента Венесуэлы.
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Латинская Америка , Армия , Николас Мадуро , Бразилия , Венесуэла
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