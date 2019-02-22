В Венесуэле индейцы взяли в плен генерала нацгвардии

Индейцы народности пемон в Венесуэле взяли в плен генерала национальной гвардии страны Хосе Мигеля Монтойю около границы с Бразилией , сообщил в Twitter депутат Национальной ассамблеи Америко де Грасия.

"Скончался еще один (представитель народа) пемон в Кумаракапае. Еще трое тяжело ранены. Местные жители удерживают генерала нацгвардии Хосе Мигеля Монтойю, который командовал нападением", — заявил де Грасия.

Ранее сообщалось, что два человека погибли в пятницу в результате действий армии против индейского населения в венесуэльском штате Боливар, еще 22 человека получили ранения. По данным портала Nacional, военные прибыли в поселок Сан-Франсиско-де-Юруани и открыли огонь по собравшимся на улице коренным жителям. В ответ индейцы захватили и продолжают удерживать трех солдат.

Поселок находится недалеко от границы с Бразилией, которую накануне закрыли по указанию президента Николаса Мадуро из-за намеченного на 23 февраля начала доставки гуманитарной помощи. Правительство Мадуро категорически отказывается пускать ее в страну, а оппозиция настаивает на ее доступе для спасения от голодной смерти тысяч человек. Глава парламента Хуан Гуаидо, самопровозгласивший себя президентом, в четверг подписал указ, разрешающий ее доставку в Венесуэлу.

Гуаидо 23 января объявил себя главой государства на период действия временного правительства. США и ряд других стран заявили о признании Гуаидо и потребовали от венесуэльского президента Николаса Мадуро, избрание которого они не считают законным, не допустить силовых действий против оппозиции. Мадуро объявил себя конституционным президентом, а главу оппозиционного парламента назвал марионеткой США. Россия, Китай и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента Венесуэлы.