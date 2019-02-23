Оппозиция смяла кордон силовиков на границе Венесуэлы

Сторонникам лидера оппозиции Хуана Гуайдо удалось смять силовиков и прорвать полицейский кордон на границе Венесуэлы Колумбии в районе моста имени Сантандера. По предварительным данным, оппозиционеры смогли освободить путь для гуманитарной помощи.

Как сообщает венесуэльский телеканал VPI TV, несколько сотрудников вооруженных сил Венесуэлы перешли на колумбийскую сторону моста и бежали.

Николас Мадуро потребовал закрыть границы, чтобы не пустить в страну гуманитарную помощь оппозиции. По его мнению, сторонники Гуаидо действуют по указанию США, и под видом гуманитарной помощи в страну переправляется оружие для митингующих.

Со стороны Бразилии не смогли преодолеть пограничный кордон и попасть в Венесуэлу два большегруза с гуманитарной помощью. Грузовикам было предписано развернуться и ехать обратно, писал News.ru.