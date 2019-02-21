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Представитель Гуаидо: 11 из 56 дипломатов Венесуэлы в США перешли на сторону оппозиции 

RT на русском + ещё 3 3 часа назад
Фото: Reuters
Карлос Веккьо, представитель лидера Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуаидо в Вашингтоне сообщил, что 11 из 56 работающих в Соединённых Штатах дипломатов Боливарианской Республики перешли на сторону оппозиции.
«Мы принимаем в нашу дипломатическую миссию 11 дипломатов бывшего режима из 56. Мы готовы работать с ними», — цитирует его РИА Новости.
Также, по словам назначенного Гуаидо советника посольства Густаво Маркано, представителям оппозиции удалось добиться заморозки счетов и собственности республики в США.
Ранее заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский в ходе заседания Совета Безопасности заявил, что Соединённые Штаты готовят «вопиющую» провокацию на границе Венесуэлы и Колумбии 23 февраля под видом поставки гуманитарного груза.
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Латинская Америка , В мире , Дмитрий Полянский , Совбез ООН , ООН , РИА Новости , Венесуэла , США
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