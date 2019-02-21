Карлос Веккьо, представитель лидера Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуаидо в Вашингтоне сообщил, что 11 из 56 работающих в Соединённых Штатах дипломатов Боливарианской Республики перешли на сторону оппозиции.
«Мы принимаем в нашу дипломатическую миссию 11 дипломатов бывшего режима из 56. Мы готовы работать с ними», — цитирует его РИА Новости.
Также, по словам назначенного Гуаидо советника посольства Густаво Маркано, представителям оппозиции удалось добиться заморозки счетов и собственности республики в США.
Ранее заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский в ходе заседания Совета Безопасности заявил, что Соединённые Штаты готовят «вопиющую» провокацию на границе Венесуэлы и Колумбии 23 февраля под видом поставки гуманитарного груза.