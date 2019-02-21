СМИ: преступники ограбили консульство Венесуэлы в Эквадоре

Семь преступников ворвались в среду в здание консульства Венесуэлы в эквадорском Гуаякиле и забрали деньги, сообщает агентство EFE.

По данным агентства, бандиты угрожали персоналу диппредставительства и находившимся там посетителям огнестрельным оружием. Как сообщил в социальных сетях генеральный консул Венесуэлы в Гуаякиле Фернандо Бельо, среди нападавших были четыре мужчины и три женщины. Они ударили нескольких работников консульства и посетителей и обзывали их "чавистами".

Украденные бандитами деньги были сбором за оказание консульских услуг, сумму сам консул оценил как значительную. Также грабители оборвали все телефонные провода. Полиция уже провела опрос свидетелей и пострадавших и пообещала провести тщательное расследование.