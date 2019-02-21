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СМИ: преступники ограбили консульство Венесуэлы в Эквадоре 

РИА Новости + ещё 6 2 часа назад
Фото: Reuters
Семь преступников ворвались в среду в здание консульства Венесуэлы в эквадорском Гуаякиле и забрали деньги, сообщает агентство EFE.
По данным агентства, бандиты угрожали персоналу диппредставительства и находившимся там посетителям огнестрельным оружием. Как сообщил в социальных сетях генеральный консул Венесуэлы в Гуаякиле Фернандо Бельо, среди нападавших были четыре мужчины и три женщины. Они ударили нескольких работников консульства и посетителей и обзывали их "чавистами".
Украденные бандитами деньги были сбором за оказание консульских услуг, сумму сам консул оценил как значительную. Также грабители оборвали все телефонные провода. Полиция уже провела опрос свидетелей и пострадавших и пообещала провести тщательное расследование.
Эквадор признает временным президентом Венесуэлы Хуана Гуаидо и согласился принять назначенного им диппредставителя Рене Де Солу. Однако посольство Венесуэлы в Кито пока продолжает работать под руководством дипломатов, назначенных туда правительством Николаса Мадуро.
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Латинская Америка , Ближний Восток , В мире , НИКОЛАС МАДУРО , Венесуэла , Эквадор
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