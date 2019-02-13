СМИ: Папа Римский ответил на письмо Мадуро

Понтифик указал на необходимость "всеобъемлющего диалога, который ставит в центр интересы других и направлен во благо единства и мира", указывает газета. Папа также напоминает о предпринятых ранее Святым престолом дипломатических усилиях в 2016 году.

В пресс-службе Ватикана отказались от комментариев по поводу папского письма.

"Мы не комментируем статьи для частного прочтения", — указали ТАСС в службе печати.

Ранее сам Мадуро в интервью итальянскому телевидению сообщил, что направил письмо с просьбой о поддержке папе Франциску. Понтифик ранее также заявил, что Ватикан готов на посредничество в поиске выхода из кризиса только при условии, если об этом попросят все стороны. Известно, что венесуэльская оппозиция также рассчитывает на помощь Святого престола. Делегация венесуэльского парламента побывала во вторник в Ватикане, где встречалась с представителями государственного секретариата.

Местные наблюдатели указывают на "умеренную, позитивно нейтральную" позицию Папы в отношении венесуэльского кризиса, хотя отмечают, что он достаточно обеспокоен гуманитарной обстановкой в стране и отсутствием конкретных мер по помощи населению.