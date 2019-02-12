Мадуро прибыл на митинг на площади Боливара в Каракасе

Президент Венесуэлы Николас Мадуро прибыл на площадь Боливара в центре Каракаса, где во вторник проходит митинг в честь Дня молодежи республики.

Ранее участники митинга собрались на площади Моралес около 12:00 (19:00 мск), откуда прошли маршем на площадь Боливара. К выступлению президента здесь собралось множество молодых людей, представляющих различные молодежные организации Венесуэлы. Перед речью глава государства наградил ряд из них за достижения в учебе, спорте и общественной деятельности.

Площадь Боливара заполнена людьми, однако она сама по себе небольшая — примерно 60 на 60 м. Люди собрались также на прилегающих улицах. Общее число участников митинга может достигать, по оценке корреспондента ТАСС , нескольких тысяч человек.

Обстановка в районе мероприятия спокойная. В окрестностях площади присутствуют бойцы Нацинальной гвардии и армии, обеспечивающие порядок и пропускной режим, однако их не очень много.