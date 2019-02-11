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Мадуро дал старт крупнейшим в истории Венесуэлы военным учениям 

РИА Новости + ещё 8 46 минут назад
Фото: Р-Спорт
Президент Венесуэлы Николас Мадуро дал в воскресенье днем старт крупнейшим в истории страны гражданско-военным учениям "Двухсотлетие Ангостуры 2019", в которых примут участие как вооруженные силы, так и народное ополчение республики. Трансляция выступления Мадуро ведется в Periscope.
Перед началом маневров президент прибыл в расположенный близ венесуэльской столицы прибрежный штат Миранда, где ознакомился с образцами военной техники, в том числе с ракетными установками российского производства, которые состоят на вооружении венесуэльской армии.
Учения пройдут с 10 по 15 февраля. Как отмечал в своем недавнем выступлении Мадуро, они станут "самыми крупными и масштабными из всех, что проводила страна за свою 200-летнюю историю". По словам президента, Венесуэле предстоит учесть опыт предыдущих операций и оценить сценарии возможных военных угроз.
Учения приурочены к 200-летнему юбилею Ангостурского конгресса, который был созван 15 февраля 1819 года по инициативе Симона Боливара в столице освобожденных от испанского владычества провинций Венесуэлы — городе Ангостуре. Конгресс вновь провозгласил независимость Венесуэлы (до этого она провозглашалась в 1811 и 1813 годах) и назначил Боливара временным президентом и главнокомандующим армией республики.
Вступив 10 января повторно в должность главы республики, Мадуро подчеркнул, что планирует в течение своего второго президентского срока (2019-2025) заниматься укреплением военной мощи Венесуэлы.
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Латинская Америка , В мире , Войска , Николас Мадуро , Симон Боливар , Ангостура , Венесуэла
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