Гуаидо вслед за Мадуро обратился за помощью к папе Римскому

"Я призываю всех (людей), кто может помочь нам, таких, как папа Римский и остальная часть дипломатии, внести вклад в прекращение узурпации, создание переходного правительства и проведение как можно скорее действительно свободных выборов в Венесуэле. Я был бы рад принять папу в нашей стране, очень католической и верующей, с большой религиозной традицией", — заявил Гуаидо в интервью итальянскому телеканалу Sky TG24.

В понедельник в интервью тому же новостному телеканалу президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил, что направил папе Франциску письмо с просьбой оказать содействие в "облегчении диалога" в этой стране.

Как заявили в четверг журналистам в службе печати Святого престола, папа Франциск оставляет за собой возможность проверить, существуют ли условия для посредничества Святого престола по разрешению кризиса в Венесуэле

Во вторник в ходе традиционной беседы с журналистами в самолете во время возвращения из апостольской поездки в ОАЭ папа Франциск заявил, что посредничество Святого престола в Венесуэле возможно лишь в том случае, если об этом попросят обе стороны.

Спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуаидо 23 января объявил себя главой государства на период действия временного правительства. США и ряд других стран заявили о признании Гуаидо и потребовали от венесуэльского президента Мадуро, избрание которого они не считают законным, не допустить силовых действий против оппозиции. Мадуро объявил себя конституционным президентом, а главу оппозиционного парламента назвал "марионеткой США".