Гуаидо заявил, что венесуэльские силовики пришли к нему домой

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуаидо, провозгласивший себя президентом страны, утверждает, что представители сил оперативного регулирования находятся в квартире его жены.

"В настоящее время FAES находится в квартире моей жены Фабианы. Гражданин Николас Мадуро является ответственным за неприкосновенность моей дочери, которая там находится", — написал Гуаидо в Twitter.

В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против действующего президента Николаса Мадуро. Спикер Национальной ассамблеи Хуан Гуаидо 23 января объявил себя главой государства на период действия временного правительства. США и ряд других стран заявили о его признании. Россия, Китай, которые имеют большие контракты с правительством Венесуэлы, и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента Венесуэлы.