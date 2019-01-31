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Гуаидо заявил, что венесуэльские силовики пришли к нему домой 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Р-Спорт
Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуаидо, провозгласивший себя президентом страны, утверждает, что представители сил оперативного регулирования находятся в квартире его жены.
"В настоящее время FAES находится в квартире моей жены Фабианы. Гражданин Николас Мадуро является ответственным за неприкосновенность моей дочери, которая там находится", — написал Гуаидо в Twitter.
В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против действующего президента Николаса Мадуро. Спикер Национальной ассамблеи Хуан Гуаидо 23 января объявил себя главой государства на период действия временного правительства. США и ряд других стран заявили о его признании. Россия, Китай, которые имеют большие контракты с правительством Венесуэлы, и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента Венесуэлы.
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