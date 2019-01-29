Китай признал Мадуро президентом Венесуэлы 

Пекин признал законным президентом Венесуэлы Николаса Мадуро, передает ТАСС.
Он подчеркнул, что китайские власти заинтересованы в развитии отношений с этим государством.
"Мы будем продолжать взаимодействовать с этой страной на равноправной основе, во всех направлениях ради плодотворного совместного развития", — сказал Шуан.
Представитель МИД Китая добавил, что только венесуэльский народ имеет право выбирать лидера своей страны.
23 января во время митинга в Каракасе лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны. Москва выразила поддержку президента Венесуэлы Николаса Мадуро.
Ранее сообщалось, что Мадуро захотел встретиться с президентом США на фоне кризиса в Венесуэле.