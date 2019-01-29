Китай признал Мадуро президентом Венесуэлы

Как отмечается, об этом сообщил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

Он подчеркнул, что китайские власти заинтересованы в развитии отношений с этим государством.

"Мы будем продолжать взаимодействовать с этой страной на равноправной основе, во всех направлениях ради плодотворного совместного развития", — сказал Шуан.

Представитель МИД Китая добавил, что только венесуэльский народ имеет право выбирать лидера своей страны.

23 января во время митинга в Каракасе лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны. Москва выразила поддержку президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Ранее сообщалось, что Мадуро захотел встретиться с президентом США на фоне кризиса в Венесуэле.