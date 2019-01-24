Венесуэльская правозащитная организация Foro Penal сообщила, что 218 человек были задержаны по всей стране в ходе антиправительственных протестов. Об этом сообщается в твиттере организации.
По данным правозащитников, за 23 января было задержано 175 человек. При этом 22 января были задержаны 34 человека, а еще днем ранее — девять человек.
Отмечается, что протестующие погибли во время столкновений. Подробности их смерти не приводятся.
Участники акций протестов требуют отставки президента страны Николаса Мадуро.
Ранее СМИ сообщали о росте числа жертв протестов в Венесуэле. Также ранее стало известно, что в Каракас вошла бронетехника для сдерживания протестов.
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