Число задержанных в Венесуэле протестантов превысило 200

Венесуэльская правозащитная организация Foro Penal сообщила, что 218 человек были задержаны по всей стране в ходе антиправительственных протестов. Об этом сообщается в твиттере организации.

По данным правозащитников, за 23 января было задержано 175 человек. При этом 22 января были задержаны 34 человека, а еще днем ранее — девять человек.

Отмечается, что протестующие погибли во время столкновений. Подробности их смерти не приводятся.

Участники акций протестов требуют отставки президента страны Николаса Мадуро

Ранее СМИ сообщали о росте числа жертв протестов в Венесуэле. Также ранее стало известно, что в Каракас вошла бронетехника для сдерживания протестов.