Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

МИД: Россия продолжит поддерживать Венесуэлу 

Российская Газета + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
На Смоленской площади заявили о поддержке Венесуэлы, которая оказалась в сложной ситуации после заявления президента США Дональда Трампа о признании законным главой Боливарианской республики лидера оппозиции Хуана Гуаидо.
"Будем стоять на страже суверенитета Каракаса", — заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, которого цитирует агентство РИА Новости. По словам дипломата, Венесуэла является стратегическим партнером Москвы. Замглавы российском внешнеполитического ведомства высказал уверенность в том, что Вашингтон и его союзники продолжат оказывать давление на Боливарианскую республику.
Ранее попытку госпереворота в Венесуэле, инициированную с подачи Вашингтона, раскритиковала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Российская Газета: последние новости
Эрдоган поддержал Николаса Мадуро В Совфеде оценили шансы Мадуро остановить госпереворот Президент Боливии поддержал Николаса Мадуро
Латинская Америка , В мире , Политика , Сергей Рябков , Мария Захарова , Дональд Трамп , МИД , Венесуэла
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Суд решил судьбу Януковича135
Турция бросила Россию на полпути25
Израильские военные попали под обстрел
Порошенко шокировал Израиль пиджаком в ширинке406
Москвич насмерть замерз в палатке4
Видео
03:20
Украина вышла из соглашений в рамках СНГ
Украина В мире
04:37
Турция бросила Россию на полпути
Ближний Восток Статьи
01:53
Число россиян сократилось
Социология Катастрофы
00:44
Путин сделал заявление после переговоров с Эрдоганом
Политика Ближний Восток
00:52
В Москве таксист привез пассажиров к грабителям
Происшествия Криминал
03:51
Суд решил судьбу Януковича
Украина В мире
03:27
Москву засыпет снегом
Погода Новости Москвы
00:30
Рыболов поджег лунку на Иртыше
Общество
02:58
Карьера Рогозина повисла на волоске
Наука и техника Статьи
00:39
Хлопок произошел в жилом доме в Москве
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение