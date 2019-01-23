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Протестующие в Венесуэле сожгли статую Чавеса 

RT на русском + ещё 7 2 часа назад
Фото: Reuters
Участники протестов в Венесуэле сожгли статую бывшего президента страны Уго Чавеса в штате Боливар.
Об этом сообщает Nacional.
Отмечается, что монумент возвели летом 2018 года в городе Сан-Феликс по случаю очередной годовщины со дня рождения Чавеса.
23 января в Венесуэле проходят антиправительственные марши и акции сторонников действующей власти.
По словам депутата оппозиционного парламента страны Хосе Мануэля Оливареса, в ходе протестных мероприятий в столице погиб человек.
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Латинская Америка , В мире , Происшествия , Уго Чавес , Венесуэла
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