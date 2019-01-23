Протестующие в Венесуэле сожгли статую Чавеса

Участники протестов в Венесуэле сожгли статую бывшего президента страны Уго Чавеса в штате Боливар.

[VIDEOS] Manifestantes quemaron la estatua de Chávez en San Félix https://t.co/J8XVkAXLvV pic.twitter.com/mafer0MSC4— El Nacional (@ElNacionalWeb) 23 января 2019 г. Об этом сообщает Nacional.

Отмечается, что монумент возвели летом 2018 года в городе Сан-Феликс по случаю очередной годовщины со дня рождения Чавеса.

23 января в Венесуэле проходят антиправительственные марши и акции сторонников действующей власти.

По словам депутата оппозиционного парламента страны Хосе Мануэля Оливареса, в ходе протестных мероприятий в столице погиб человек.