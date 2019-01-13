Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Венесуэле задержали главу парламента страны 

ТАСС 2 часа назад
Фото: © AP Photo/Fernando Llano
Представители Боливарианской службы национальной разведки задержали в воскресенье главу Национальной ассамблеи (однопалатного парламента) Венесуэлы, который фактически исключен из процесса принятия решений и находится под контролем политических противников главы государства, Хуана Гуайдо. Соответствующая информация была опубликована в парламентском Twitter.
"Мы предупреждаем мир и страну, что сегодня, 13 января, представители разведки схватили главу Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуайдо", — говорится в сообщении.
По данным парламентариев, это произошло вблизи города Ла-Гуайра (столица северного штата Варгас). "Сейчас мы не знаем, где он находится", — подчеркивается в послании.
В пятницу Гуайдо заявил, что венесуэльская конституция позволяет ему исполнять полномочия главы государства, и призвал граждан выйти на массовую акцию протеста 23 января.
В четверг победитель президентских выборов в Венесуэле Николас Мадуро вступил в должность главы государства: он принес присягу в Верховном суде, а не в Национальной ассамблее. Выборы президента Венесуэлы состоялись 20 мая 2018 года. Действующий глава государства набрал почти 6,2 млн голосов избирателей, а его основной соперник Энри Фалькон от оппозиционной партии "Прогрессивный авангард" — 1,9 млн К участию в голосовании были приглашены более 20,5 млн человек, явка составила 45,99%.
Ранее в этом месяце участники латиноамериканской Группы Лимы, за исключением Мексики, заявили о непризнании нового президентского срока Мадуро. Соответствующий документ подписали представители Аргентины, Бразилии, Гайаны, Гватемалы, Гондураса, Канады, Колумбии, Коста-Рики, Панамы, Парагвая, Перу, Сент-Люсии и Чили. Новый срок Мадуро на посту президента Венесуэлы также не признала Организация американских государств (ОАГ), а Парагвай объявил о разрыве дипломатических отношений с Каракасом.
ТАСС: последние новости
МИД России: США формируют в Венесуэле альтернативную власть, посягая на суверенитет страны Вооруженные силы Венесуэлы заявили о безусловной преданности Мадуро Перу отзывает для консультаций временного поверенного в Венесуэле
Комментарии
Латинская Америка , В мире , Николас Мадуро , Венесуэла , Ла-Гуайра
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В РПЦ ответили на требование Порошенко «показать томос»735
В Калининграде высказались о планах Польши построить остров7
Германии предложили покинуть Евросоюз110
Стрельба по соседям: в Башкирии убиты четверо31
ЧП в Шереметьево привело к массовым задержкам рейсов23
Видео
01:09
Названа причина мощного взрыва в Париже
Происшествия
04:24
Порошенко обратился с требованием к РПЦ
В мире Украина
00:55
ЧП в Шереметьево привело к массовым задержкам рейсов
Происшествия
01:16
Раскольники захватили храм УПЦ
Украина В мире
00:40
Лобода устроила скандал в Шереметьево
Шоу-бизнес
02:49
«Придут танки»: в РБ выступили против российского ТВ
СНГ Статьи
01:30
Неоднозначное решение Японии вызвало недоумение МИД
Политика
00:19
Белорусы захотели избавиться от российских каналов
СНГ В мире
00:28
Рудковская отказалась говорить о здоровье Плющенко
Шоу-бизнес
01:17
Москвичей предупредили о погодной опасности
Погода Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение