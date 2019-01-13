В Венесуэле задержали главу парламента страны

Представители Боливарианской службы национальной разведки задержали в воскресенье главу Национальной ассамблеи (однопалатного парламента) Венесуэлы , который фактически исключен из процесса принятия решений и находится под контролем политических противников главы государства, Хуана Гуайдо. Соответствующая информация была опубликована в парламентском Twitter.

"Мы предупреждаем мир и страну, что сегодня, 13 января, представители разведки схватили главу Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуайдо", — говорится в сообщении.

По данным парламентариев, это произошло вблизи города Ла-Гуайра (столица северного штата Варгас). "Сейчас мы не знаем, где он находится", — подчеркивается в послании.

В пятницу Гуайдо заявил, что венесуэльская конституция позволяет ему исполнять полномочия главы государства, и призвал граждан выйти на массовую акцию протеста 23 января.

В четверг победитель президентских выборов в Венесуэле Николас Мадуро вступил в должность главы государства: он принес присягу в Верховном суде, а не в Национальной ассамблее. Выборы президента Венесуэлы состоялись 20 мая 2018 года. Действующий глава государства набрал почти 6,2 млн голосов избирателей, а его основной соперник Энри Фалькон от оппозиционной партии "Прогрессивный авангард" — 1,9 млн К участию в голосовании были приглашены более 20,5 млн человек, явка составила 45,99%.

Ранее в этом месяце участники латиноамериканской Группы Лимы, за исключением Мексики, заявили о непризнании нового президентского срока Мадуро. Соответствующий документ подписали представители Аргентины, Бразилии, Гайаны, Гватемалы, Гондураса, Канады, Колумбии, Коста-Рики, Панамы, Парагвая, Перу, Сент-Люсии и Чили. Новый срок Мадуро на посту президента Венесуэлы также не признала Организация американских государств (ОАГ), а Парагвай объявил о разрыве дипломатических отношений с Каракасом.