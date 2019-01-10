Чили не признало новый президентский срок Мадуро

Чили не признает новый президентский срок Николаса Мадуро и будет поддерживать отношения с Венесуэлой на низком уровне, заявил министр иностранных дел страны Роберто Ампуэро.

Мадуро в четверг принес присягу в качестве президента Венесуэлы на период 2019-2025 годов. Организация американских государств (ОАГ) не признала полномочия Мадуро, а Парагвай разорвал со страной дипломатические отношения.

"Сегодня черный день для демократии в Венесуэле. Сегодня Мадуро воздвиг надгробный камень над венесуэльской демократией", — приводит слова министра МИД Чили.

Ампуэро еще раз подтвердил приверженность заявлению, принятому "Группой Лимы" по ситуации в Венесуэле.

"Мы не признаем это правительство, которое вступило в права сегодня, потому что это продолжение правления Николаса Мадуро, которого мы все знаем, которое стало причиной трагедии, которое оказывает влияние и на другие страны", — отметил министр, добавив, что Чили признает Национальную ассамблею Венесуэлы — парламент, находящийся в оппозиции к Мадуро.

Вместе с тем он подчеркнул, что Чили "будет поддерживать отношения с Венесуэлой на низком уровне, как это и делает сейчас".