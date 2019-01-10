Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Чили не признало новый президентский срок Мадуро 

РИА Новости 9 часов назад
Фото: РИА Новости
Чили не признает новый президентский срок Николаса Мадуро и будет поддерживать отношения с Венесуэлой на низком уровне, заявил министр иностранных дел страны Роберто Ампуэро.
Мадуро в четверг принес присягу в качестве президента Венесуэлы на период 2019-2025 годов. Организация американских государств (ОАГ) не признала полномочия Мадуро, а Парагвай разорвал со страной дипломатические отношения.
"Сегодня черный день для демократии в Венесуэле. Сегодня Мадуро воздвиг надгробный камень над венесуэльской демократией", — приводит слова министра МИД Чили.
Ампуэро еще раз подтвердил приверженность заявлению, принятому "Группой Лимы" по ситуации в Венесуэле.
"Мы не признаем это правительство, которое вступило в права сегодня, потому что это продолжение правления Николаса Мадуро, которого мы все знаем, которое стало причиной трагедии, которое оказывает влияние и на другие страны", — отметил министр, добавив, что Чили признает Национальную ассамблею Венесуэлы — парламент, находящийся в оппозиции к Мадуро.
Вместе с тем он подчеркнул, что Чили "будет поддерживать отношения с Венесуэлой на низком уровне, как это и делает сейчас".
Последние новости
Индия нанесла неожиданный удар по американской экономике Франция нанесла удар по лучшим людям России Умер последний председатель Верховного Совета СССР
Комментарии
Латинская Америка , В мире , Николас Мадуро , МИД , Венесуэла , Парагвай , Чили
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия будет сбивать нарушившие границу гражданские самолёты288
Немцы рассказали об отвращении к туристам из России165
Россия достигла «четвертого измерения» в вооружении16
Китай прекратил испытания С-40065
Раскрыты самые нелепые «подкаты» на сайтах знакомств
Видео
00:27
ЦОДД выступил с предупреждением из-за ЧП в Москве
Происшествия
10:29
Найден способ защитить Курилы от Японии
Политика
01:03
Лукашенко пригрозил России
Политика СНГ
01:28
Стал известен исход скандала с визитом Рогозина в США
В мире Наука и техника
00:39
Настоящая война: кто станет президентом Украины
В мире Украина
04:09
РПЦ осталась без Исаакиевского собора
Общество
00:28
«Трамп уйдет и из этой страны?»
Ближний Восток Статьи
04:29
Названа причина Тушинского потопа
Происшествия Новости Москвы
00:44
Путин выстрелил из пушки в Петербурге
Общество Политика
01:53
Культ личности президента Туркмении показали на пальцах
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение