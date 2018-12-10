США уличили в желании «свергнуть свободный режим»

США готовят государственный переворот в Венесуэле . Об этом заявил президент Боливарианской Республики Николас Мадуро , передает портал Primicia со ссылкой на агентство AVN.

«Сейчас предпринимается координируемая Белым домом попытка подорвать демократическую жизнь Венесуэлы и совершить государственный переворот против конституционного, демократического и свободного режима, который существует в нашей стране», — сообщил глава государства.

Мадуро пообещал в ближайшие дни созвать пресс-конференцию, на которой расскажет больше деталей о планах США.

В Венесуэле недовольство властью Мадуро растет по мере того, как усугубляется экономический кризис: в июле Международный валютный фонд прогнозировал инфляцию до миллиона процентов до конца года. В стране наблюдается дефицит товаров, регулярно происходят массовые беспорядки.