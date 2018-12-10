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США уличили в желании «свергнуть свободный режим» 

Lenta.ru + ещё 12 7 часов назад
Фото: Ariana Cubillos / AP
США готовят государственный переворот в Венесуэле. Об этом заявил президент Боливарианской Республики Николас Мадуро, передает портал Primicia со ссылкой на агентство AVN.
«Сейчас предпринимается координируемая Белым домом попытка подорвать демократическую жизнь Венесуэлы и совершить государственный переворот против конституционного, демократического и свободного режима, который существует в нашей стране», — сообщил глава государства.
Мадуро пообещал в ближайшие дни созвать пресс-конференцию, на которой расскажет больше деталей о планах США.
В конце сентября президент США Дональд Трамп заявлял, что Венесуэла — это беспорядок, в котором необходимо прибраться. В том же месяце газета The New York Times сообщила, что сотрудники американской администрации контактировали с военнослужащими из Венесуэлы, которые планировали свергнуть правительство.
В Венесуэле недовольство властью Мадуро растет по мере того, как усугубляется экономический кризис: в июле Международный валютный фонд прогнозировал инфляцию до миллиона процентов до конца года. В стране наблюдается дефицит товаров, регулярно происходят массовые беспорядки.
4 августа во время публичного выступления Мадуро в Каракасе была предпринята попытка убить его с помощью начиненных взрывчаткой беспилотников. Президент обвинил в подготовке покушения бывшего президента Колумбии Хуана Мануэля Сантоса, получившего Нобелевскую премию мира. Сообщалось, что в связи с произошедшим арестованы были в том числе два высокопоставленных военнослужащих — полковник и генерал.
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