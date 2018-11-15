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Мексиканца казнили в США
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Мексика сообщила о казни своего гражданина в США 

РИА Новости + ещё 4 15 ноября 2018
Фото: © AP Photo / Pat Sullivan
МИД Мексики сообщил в среду вечером о казни в США мексиканца Роберто Рамоса Морено, приговоренного к смерти в Техасе за убийство.
"МИД с сожалением сообщает, что соотечественник Роберто Рамос Морено был казнен сегодня (в среду) в Техасе после того, как в ответ на представленные на этой неделе его защитой… апелляции об отсрочке казни были отклонены", — говорится в коммюнике ведомства.
Рамос Морено стал шестым гражданином Мексики, казненным в нарушение резолюции Международного суда ООН. В 2004 году эта инстанция в ответ на обращение Мексики постановила, что Соединенные Штаты в 51 из 52 случаев задержания граждан Мексики нарушили свое обязательство своевременно проинформировать иностранных граждан об их праве на уведомление консульских служб о своем задержании (так называемое дело Авены).
"Правительство Мексики выражает свой самый энергичный протест в связи с невыполнением США этого решения, в соответствии с которым эта страна была обязана проверить и пересмотреть вердикт о виновности и наложенное наказание на нашего соотечественника", — говорится в заявлении МИД.
Официальный Мехико вновь отмечает, что выступает против применения смертной казни, считая ее нарушением основополагающих прав человека, жестокой и бесчеловечной мерой наказания, и намерен и дальше бороться на всех уровнях за мораторий на казнь и ее возможную полную отмену во всем мире.
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