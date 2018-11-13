Будут ли США усиливать давление на страны Южной Америки

Президент Колумбии Иван Дуке призвал международное сообщество «сдержать» правительство Николаса Мадуро, которое он называет диктатурой, ответственной за «огромный гуманитарный кризис». По словам Дуке, Мадуро, ставший президентом в августе 2018 года при поддержке Правой коалиции, создал диктатуру, которая повинна в миграционном кризисе в Южной Америке.

«Мы должны использовать все доступные дипломатические и международные механизмы, чтобы этот режим прекратил своё существование», — приводит AFP слова Дуке.

В вопросе давления на Венесуэлу новый колумбийский лидер пользуется поддержкой своего главного союзника — США. Так, в сентябре 2018 года вице-президент Майк Пенс заявил, что Вашингтон намерен использовать военную силу для поддержки Колумбии в случае возникновения конфликтов на границе с Венесуэлой.

«Наша позиция ясна: Соединённые Штаты Америки всегда будут поддерживать своих союзников в вопросах безопасности. Режиму Мадуро лучше не испытывать терпение президента США и американского народа по этому вопросу», — заявил Пенс в Совбезе ООН.

«Тройка тирании»

Венесуэла — не единственное южноамериканское государство, оказавшееся под давлением администрации Трампа.

Так, советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, выступая в Майами , заявил, что вместе с Никарагуа и Кубой эти государства составляют «тройку тирании».

«Тройка тирании, этот треугольник террора, простирающийся от Гаваны до Каракаса и Манагуа, является причиной ужасных человеческих страданий, региональной нестабильности и рассадником коммунизма в Западном полушарии. США надеются, что каждый из углов этого треугольника падёт, а тройка рассыплется», — приводит слова Болтона газета The Seattle Times.

Ранее Трамп уже продлил американское торговое эмбарго в отношении Кубы на год — до 14 сентября 2019 года. По словам председателя Госсовета и Совета министров Кубы Мигеля Диас-Канеля, это эмбарго остаётся главным препятствием для развития кубинской экономики.

Кроме того, президент США своим указом наложил санкции на экспорт венесуэльского золота, запретив американским компаниям скупать драгоценный металл из этой страны.

В сентябре США объявили ситуацию в Никарагуа угрозой для региона после того, как в стране прошли протесты из-за новых социальных реформ правительства Даниэля Ортеги . Вашингтон утверждает, что положение дел в этой стране может создать ситуацию с беженцами, подобную той, что сложилась в Сирии. Упоминание в одном контексте Сирии и Никарагуа побудило самого Ортегу заявить, что его страна опасается военной интервенции со стороны США.

«Мы не чувствуем себя в безопасности. С участием США ничего нельзя исключать. Возможен вариант военной интервенции», — сообщил Ортега в интервью телеканалу France 24.

При этом президент Никарагуа обвинил Вашингтон в подготовке групп вооружённых повстанцев, которые дестабилизируют обстановку в стране. Сам Ортега во времена холодной войны возглавлял движение сандинистов, которое сражалось с боевиками-контрас, поддерживаемыми администрацией 40-го президента США Рональда Рейгана

Поворот направо

Оказывая давление на Кубу, Никарагуа и Венесуэлу, администрация Трампа одновременно укрепляет связи с теми странами Южной Америки, где к власти пришли политики, представляющие правые, проамериканские силы. Так, избрание Ивана Дуке в Колумбии и Жаира Болсонару в Бразилии Джон Болтон назвал «позитивным сигналом для будущего региона».

В свою очередь, недавно избранный бразильский президент Болсонару заявил, что повторит неоднозначный шаг администрации Дональда Трампа и перенесёт посольство своей страны в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим.

«Как ранее заявлялось во время нашей кампании, мы намерены перенести бразильское посольство из Тель-Авива в Иерусалим. Израиль — суверенное государство, и мы должным образом уважаем это», — написал он в своём Twitter.

Кроме того, администрация Трампа заявила о поддержке правительства президента Аргентины Маурисио Макри, который в 2015 году сменил Кристину Киршнер . Так, в сентябре президент США сообщил, что Вашингтон поддерживает аргентинский народ на фоне сложной экономической ситуации в стране, и похвалил самого Макри.

«Я уверен в лидерских качествах президента Макри, твёрдо призываю к его общению с МВФ и поддерживаю его. Это поможет укрепить монетарную и фискальную политику Аргентины в борьбе с нынешними экономическими вызовами», — добавил лидер США.

Рынок вооружений

Соединённые Штаты ещё в прошлом году осознали проблему, заключающуюся в том, что Вашингтон «проспал» Латинскую Америку, отметил политолог Александр Асафов. В частности, это выражалось в растущем интересе стран региона к вооружению и военной технике из России.

«Первенство на рынке вооружений — это важнейшая задача, о которой неоднократно говорил Трамп. В силу территориальной близости Латинская Америка считается одним из главных направлений для Вашингтона и традиционной зоной контроля. Поэтому, конечно, после решения внутреннего вопроса, связанного с промежуточными выборами, были брошены и сюда дипломатические и политические силы. Таким образом, мы видим возобновление этой повестки, а также демонстрацию лояльности тех, от кого США её ожидают», — отметил Асафов.

Никакого снижения напряжённости в этом регионе ожидать не стоит, наоборот, Вашингтон будет продолжать поддерживать лояльные страны вроде Колумбии, пояснил эксперт.

«Стоит ожидать роста напряжённости, который может выливаться в единичные вооружённые столкновения. Но до каких-то широких процессов это пока не дойдёт, пока напряжённость сохраняется на уровне политической риторики… Провокации будут — это в наше время стало приемлемым инструментом работы спецслужб и предъявления претензий своим конкурентам. Но говорить о том, что Дуке будет предпринимать какие-либо активные действия, пока рано», — рассказал Асафов.

Доктрина Монро

В разговоре с RT политолог-американист Дмитрий Дробницкий напомнил, что Дональд Трамп, выступая на последней Генассамблее ООН , открыто заявил, что Доктрина Монро возвращается в американскую политику.

«Эта доктрина была сформирована пятым президентом США Джеймсом Монро с помощью Джона Квинси Адамса. Её суть часто сводится к тому, что Латинская Америка — это задний двор Вашингтона. Но кроме этого Доктрина Монро предполагает, что США будут делать всё, чтобы в Западное полушарие не проникали европейские и иные державы и не проецировали на него свои стратегические и геополитические интересы. США, в свою очередь, будут не сильно заинтересованы тем, что происходит в Евразии», — рассказал Дробницкий.

Многие эксперты удивились словам Трампа — ведь Доктрина Монро не упоминалась в США ни до выборов президента, ни после них, пояснил политолог.

«Ясно, что теперь Вашингтон хочет ударить кулаком по столу и напомнить, кто здесь хозяин. Слова о «треугольнике тирании» Болтона — это просто указание на наиболее болезненные точки. Это попытка не допустить проникновения сильных игроков — прежде всего России и Китая — на континент. У американской стороны есть ощущение, что через Венесуэлу, Кубу и Никарагуа в регион могут пройти крупные российские и китайские корпорации», — считает Дробницкий.

Для Соединённых Штатов это кажется вызовом, что вызывает усиление воинственной риторики и давления, добавил политолог.