Трамп ввел новые санкции против Венесуэлы

Трамп подписал указ о новых санкциях против Венесуэлы

В ходе выступления Болтон пояснил, что новые санкции запрещают американцам проводить операции с компаниями и физическими лицами, связанными с «коррумпированными или вводящими в заблуждение» продажами золота из Венесуэлы.

Советник американского президента по нацбезопасности пообещал, что администрация Трампа сохранит жесткую позицию по отношению к «диктаторам и деспотам у берегов США». В этой связи Болтон выделил Венесуэлу, Кубу и Никарагуа.

Он добавил, что Куба помогает правительству Николаса Мадуро в Венесуэле, сославшись на тесные связи между двумя странами.