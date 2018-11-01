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Трамп ввел новые санкции против Венесуэлы
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Трамп подписал указ о новых санкциях против Венесуэлы 

Rambler News Service + ещё 19 40 минут назад
Фото: Reuters
Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении новых ограничительных мер в отношении Венесуэлы, блокирующих операции с золотым запасом страны, сообщило агентство Reuters со ссылкой на советника американского лидера по национальной безопасности Джона Болтона.
В ходе выступления Болтон пояснил, что новые санкции запрещают американцам проводить операции с компаниями и физическими лицами, связанными с «коррумпированными или вводящими в заблуждение» продажами золота из Венесуэлы.
Советник американского президента по нацбезопасности пообещал, что администрация Трампа сохранит жесткую позицию по отношению к «диктаторам и деспотам у берегов США». В этой связи Болтон выделил Венесуэлу, Кубу и Никарагуа.
Он добавил, что Куба помогает правительству Николаса Мадуро в Венесуэле, сославшись на тесные связи между двумя странами.
1 ноября Госдеп США добавил более 20 организаций в список кубинских компаний, связанных с военными и разведывательными службами страны. Американцам запрещается вести дела с предприятиями из этого перечня.
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