Трамп ввел новые санкции против Венесуэлы

Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении новых ограничительных мер в отношении Венесуэлы, блокирующих операции с золотым запасом страны, сообщило агентство Reuters со ссылкой на советника американского лидера по национальной безопасности Джона Болтона.
В ходе выступления Болтон пояснил, что новые санкции запрещают американцам проводить операции с компаниями и физическими лицами, связанными с «коррумпированными или вводящими в заблуждение» продажами золота из Венесуэлы.
Советник американского президента по нацбезопасности пообещал, что администрация Трампа сохранит жесткую позицию по отношению к «диктаторам и деспотам у берегов США». В этой связи Болтон выделил Венесуэлу, Кубу и Никарагуа.
Он добавил, что Куба помогает правительству Николаса Мадуро в Венесуэле, сославшись на тесные связи между двумя странами.
1 ноября Госдеп США добавил более 20 организаций в список кубинских компаний, связанных с военными и разведывательными службами страны. Американцам запрещается вести дела с предприятиями из этого перечня.