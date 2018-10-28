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В Мехико прошёл парад Катрины
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В Мехико прошёл парад Катрины 

RT на русском 1 час назад
Фото: Ulises RUIZ / AFP
В Мехико тысячи человек приняли участие в параде Катрины.
Участники шествия предстали в образе женщины-скелета, изображённой на гравюре знаменитого мексиканского художника Хосе Гуадалупе Посада.
Карнавал прошёл в преддверии Дня мёртвых — одного из самых ярких национальных праздников, который отмечается 1-2 ноября. Подготовка к нему уже идёт полным ходом — мексиканцы возводят алтари с фотографиями покойных, мастерят скелеты из папье-маше, готовят сладости в виде черепов, а также украшают могилы бархатцами — главными символами праздника. Считается, что эти цветы освещают покойным путь домой.
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