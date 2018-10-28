Ещё
В Бразилии начался второй тур выборов президента
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Бразилии начался второй тур выборов президента страны 

RT на русском 1 час назад
Фото: Reuters
В Бразилии стартовало голосование во втором туре выборов президента страны.
Об этом сообщает AFP.
8 октября сообщалось, что кандидат от правой Социал-либеральной партии Жаир Болсонару и представитель левой Партии трудящихся Фернанду Аддад прошли во второй тур выборов президента Бразилии.
По данным агентства, Болносару в президентской гонке является фаворитом.
RT на русском: последние новости
Матвиенко проведёт встречу с лидером Кубы в Москве 2 ноября Лидер Колумбии заявил о необходимости международной изоляции Венесуэлы Минобороны разместит комплексы РЭБ в 13 воинских частях России
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Участницу «Дома-2» госпитализировали после избиения62
Россия «прикрыла» Калининград загадочными «Самаркандами»541
В ГД отреагировали на призыв Киева взрывать склады в РФ384
Васильев резко ответил на обвинения в унижениях женщин36
В Киеве признали возможность потери еще одной территории855
Видео
04:24
Меркель по-русски спросила у Путина про пальто
В мире Статьи
02:48
Васильев резко ответил на обвинения в унижениях женщин
Шоу-бизнес
08:18
«Россия хочет от США помощи в экономике»
В мире Статьи
05:23
Николая Караченцова отпоет Патриарх Кирилл
Шоу-бизнес
03:04
США перебросили в Европу крупнейший запас боеприпасов
Армия Оружие
03:59
Период распада: Киев может потерять Закарпатье
В мире Статьи
01:09
Под покровом ночи: Гуфа избили в центре Москвы
Шоу-бизнес Статьи
02:52
Россия «прикрыла» Калининград загадочными «Самаркандами»
Армия Оружие
03:02
Во Франции усилят охрану синагог
В мире Европа
01:00
Что известно об устроившем стрельбу в синагоге в США
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение