Пятеро венесуэльцев погибли при побеге в Колумбию

Пятеро венесуэльцев погибли, пытаясь сбежать в Колумбию

Попытка переправиться в соседнюю Колумбию через реку Тачира стоила жизни пятерым гражданам Венесуэлы

Как сообщает служба гражданской обороны штата Тачира, разлившаяся и набравшая силу река унесла беглецов в своем потоке, пока найдены тела только трех из них.

Депутат Национальной ассамблеи Венесуэлы Франклин Дуарте уточнил, что трое из погибших пытались покинуть Венесуэлу из-за разразившегося там финансово-экономического кризиса, а еще два человека были их сопровождающими по приграничной территории, отмечает портал Nacional.