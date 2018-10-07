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В Бразилии проходят всеобщие выборы
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В Бразилии проходят всеобщие выборы 

Вести.Ru + ещё 17 1 час назад
Фото: Вести.Ru
В Бразилии сегодня проходят всеобщие выборы. По их итогам определят сенаторов и депутатов нижней палаты конгресса, губернаторов штатов, вице-президента, а главное — президента страны. На этот пост претендуют 13 человек.
Для победы кандидату необходимо набрать более 50 процентов голосов. Если этого не случится, 28 октября состоится второй тур выборов, в который, как прогнозируют эксперты, при нынешнем раскладе пройдут лишь четыре кандидата в президенты.
По данным соцопросов, фаворитом гонки является Жаир Болсонару от социально-либеральной партии. Месяц назад на предвыборном мероприятии он получил тяжелое ножевое ранение.
Сегодня безопасность на избирательных участках будут обеспечивать почти 280 тысяч полицейских, сообщает телеканал "Россия 24".
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