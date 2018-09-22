США намерены усилить давление на Венесуэлу

Помпео заявил о намерении США усилить давление на Венесуэлу

Госсекретарь США Майк Помпео рассказал, что американские власти собираются усилить давление на Венесуэлу

Об этом сообщает Fox News.

По его словам, это должно произойти в ближайшее время.

«Думаю, в ближайшие дни вы увидите ряд шагов, направленных на наращивание давления на представителей венесуэльского руководства, которые действуют вопреки интересам народа Венесуэлы. Мы полны решимости добиться того, чтобы народ Венесуэлы мог высказывать своё мнение», — сказал он.

Отмечается, что Помпео не указал, какие именно шаги планирует предпринять американская сторона.