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Куба заявила об ожидании увеличения количества въезжающих туристов
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Куба заявила об ожидании увеличения количества въезжающих туристов 

Национальный Туристический Союз 1 час назад
Фото: Национальный Туристический Союз
Из-за ограничения на поездки, введенного администрацией президента Дональда Трампа, туристический сектор сильно пострадал. Но Куба надеется на увеличение числа иностранных туристов, несмотря на ухудшение отношений с Соединенными Штатами.
Американцам стало труднее путешествовать на Кубу после короткого периода разрядки напряженности во время правления Обамы. При Трампе американские авиакомпании сократили рейсы в Гавану и другие кубинские города.
Даниэль Алонсо, директор по развитию Министерства туризма, сказал, что остров планирует привлекать больше путешественников, несмотря на сложные обстоятельства.
Согласно статистике, в первой половине 2018 года остров посетили 3 млн иностранных туристов, такие же показатели были в прошлом году за аналогичный период. В 2017 году было зарегистрировано рекордное количество иностранных посетителей — 4,69 миллионов, что на 16,2% больше, чем годом ранее, и ожидается, что в 2018 году их будет 5 миллионов. Канада, Франция, Германия, Великобритания, Россия и Испания, а также Мексика, Аргентина и Чили являются основным источниками туристов на Кубе.
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