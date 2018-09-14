Куба заявила об ожидании увеличения количества въезжающих туристов

Американцам стало труднее путешествовать на Кубу после короткого периода разрядки напряженности во время правления Обамы. При Трампе американские авиакомпании сократили рейсы в Гавану и другие кубинские города.

Даниэль Алонсо, директор по развитию Министерства туризма, сказал, что остров планирует привлекать больше путешественников, несмотря на сложные обстоятельства.

Согласно статистике, в первой половине 2018 года остров посетили 3 млн иностранных туристов, такие же показатели были в прошлом году за аналогичный период. В 2017 году было зарегистрировано рекордное количество иностранных посетителей — 4,69 миллионов, что на 16,2% больше, чем годом ранее, и ожидается, что в 2018 году их будет 5 миллионов. Канада, Франция, Германия, Великобритания, Россия и Испания, а также Мексика, Аргентина и Чили являются основным источниками туристов на Кубе.