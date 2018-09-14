Ещё
Мадуро: Венесуэла подписала с Китаем десятки новых соглашений
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Украина порвала с РФ, коррупционеры заплатят пенсионерам и другие события дня
Украина порвала с РФ, коррупционеры заплатят пенсионерам и другие события дня

Мадуро: Венесуэла подписала с Китаем десятки новых соглашений 

Вести Экономика + ещё 1 14 сентября 2018
Фото: Вести Экономика
Президент Венесуэлы Николас Мадуро
Москва, 14 сентября — «Вести. Экономика». Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил о подписании десятков новых соглашений по итогам заседания двусторонней смешанной комиссии высокого уровня в Пекине.
"Подписанием 28 соглашений, которые подтверждают наш путь мечты, обоюдную выгоду и совместную прибыль, завершается 16-е заседание смешанной комиссии высокого уровня Китай — Венесуэла. Наши страны достигли образцовых отношений для благосостояния наших народов", — написал находящийся в Пекине Мадуро в социальной сети Twitter.
По его словам, подписанные соглашения имеют отношение к программе восстановления экономики и целям совместного развития двух стран.
"Я оптимистичен и уверен в будущем сотрудничества Китая и Венесуэлы", — добавил президент.
Вести Экономика: последние новости
Мексика готова к двустороннему соглашению по НАФТА, но надеется на трехстороннее Столтенберг заявил о готовности НАТО ответить на «российские кибератаки» Глава Нацбанка Украины ожидает решения о продолжении сотрудничества с МВФ
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Плакал и жаловался на боли: школьник умер на занятиях31
Валерий Шувалов погиб на съемках за 500 рублей34
«*** вам, а не российских граждан»282
Путин рассказал о принятом решении по Идлибу82
Расстрелян на шоссе: под Петербургом убит бизнесмен72
Видео
00:28
Медведев назначил нового пресс-секретаря
Политика
00:38
В МИД ответили на обвинения в убийстве брата Ким Чен Ына
Политика
03:40
Встреча Путина и Эрдогана затянулась
В мире Политика
00:23
Путин рассказал о принятом решении по Идлибу
Политика Ближний Восток
01:28
Губернатор припугнул жителей «пучиной девяностых»
Политика
00:36
Расстрелян на шоссе: под Петербургом убит бизнесмен
Криминал Происшествия
00:20
«Плачущий» мост в Киеве вызвал недоумение
Украина В мире
00:38
Россию обвинили в отравлении брата Ким Чен Ына
В мире Конфликты
00:59
Украина прекращает действие договора с РФ по Азовскому морю
В мире Украина
00:38
Сочи уходит под воду
Происшествия Погода
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение