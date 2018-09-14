Мадуро: Венесуэла подписала с Китаем десятки новых соглашений

Москва , 14 сентября — «Вести. Экономика». Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил о подписании десятков новых соглашений по итогам заседания двусторонней смешанной комиссии высокого уровня в Пекине.

"Подписанием 28 соглашений, которые подтверждают наш путь мечты, обоюдную выгоду и совместную прибыль, завершается 16-е заседание смешанной комиссии высокого уровня Китай — Венесуэла. Наши страны достигли образцовых отношений для благосостояния наших народов", — написал находящийся в Пекине Мадуро в социальной сети Twitter.

По его словам, подписанные соглашения имеют отношение к программе восстановления экономики и целям совместного развития двух стран.

"Я оптимистичен и уверен в будущем сотрудничества Китая и Венесуэлы", — добавил президент.