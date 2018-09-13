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Мадуро отправился в Китай с официальным визитом
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Мадуро отправился в Китай с официальным визитом 

Газета.Ru + ещё 5 13 сентября 2018
Фото: Газета.Ru
Президент Венесуэлы Николас Мадуро отправился в Китай для укрепления связей сотрудничества, передает РИА «Новости».
"Я улетаю в КНР с государственным визитом, очень нужным для нас, который полон больших ожиданий для Венесуэлы, что увеличить объем наших отношений, чтобы продвинуться в новых соглашениях стратегической ассоциации в экономике, финансах, энергетике, технологии, связи", — сказал Мадуро.
По словам Мадуро, визит проходит в лучших условиях, так как сейчас в Венесуэле запущена «программа восстановления экономики, роста и процветания».
Ранее сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа обсуждала с венесуэльскими офицерами-повстанцами планы по силовому свержению президента Венесуэлы Николаса Мадуро.
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