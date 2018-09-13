Мадуро отправился в Китай с официальным визитом

"Я улетаю в КНР с государственным визитом, очень нужным для нас, который полон больших ожиданий для Венесуэлы, что увеличить объем наших отношений, чтобы продвинуться в новых соглашениях стратегической ассоциации в экономике, финансах, энергетике, технологии, связи", — сказал Мадуро.

По словам Мадуро, визит проходит в лучших условиях, так как сейчас в Венесуэле запущена «программа восстановления экономики, роста и процветания».