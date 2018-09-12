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Зампредседателя КНР встретился с вице-президентом Венесуэлы 

ИА Синьхуа 12 сентября 2018
Пекин, 12 сентября /Синьхуа/ — Заместитель председателя КНР Ван Цишань в среду в Пекине встретился с вице-президентом Венесуэлы Делси Родригес.
Ван Цишань сказал, что Китай готов работать с Венесуэлой для защиты интересов развивающихся стран. Он отметил, что Китай и Венесуэла поддерживают долгосрочные дружественные отношения с взаимной выгодой и относятся друг к другу как к равным, и двусторонние отношения должны быть в авангарде построения сообщества единой судьбы человечества.
Под руководством председателя КНР Си Цзиньпина и президента Венесуэлы Николаса Мадуро две страны неуклонно развивали сотрудничество в различных областях и добились плодотворных результатов, отметил он.
Ван Цишань сказал, что Китай ценит поддержку инициативы «Пояс и путь» латиноамериканскими странами, включая Венесуэлу, и готов сотрудничать с Венесуэлой для защиты интересов развивающихся стран.
В свою очередь, Д. Родригес сказала, что Венесуэла придает большое значение отношениям с Китаем и поддерживает инициативу «Пояс и путь», а также создание сообщества единой судьбы человечества.
Она подчеркнула, что Венесуэла готова к расширению сотрудничества с Китаем и поднятию двусторонних связей на новый уровень. -0-
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