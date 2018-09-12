Зампредседателя КНР встретился с вице-президентом Венесуэлы

Ван Цишань сказал, что Китай готов работать с Венесуэлой для защиты интересов развивающихся стран. Он отметил, что Китай и Венесуэла поддерживают долгосрочные дружественные отношения с взаимной выгодой и относятся друг к другу как к равным, и двусторонние отношения должны быть в авангарде построения сообщества единой судьбы человечества.

Под руководством председателя КНР Си Цзиньпина и президента Венесуэлы Николаса Мадуро две страны неуклонно развивали сотрудничество в различных областях и добились плодотворных результатов, отметил он.

Ван Цишань сказал, что Китай ценит поддержку инициативы «Пояс и путь» латиноамериканскими странами, включая Венесуэлу, и готов сотрудничать с Венесуэлой для защиты интересов развивающихся стран.

В свою очередь, Д. Родригес сказала, что Венесуэла придает большое значение отношениям с Китаем и поддерживает инициативу «Пояс и путь», а также создание сообщества единой судьбы человечества.

Она подчеркнула, что Венесуэла готова к расширению сотрудничества с Китаем и поднятию двусторонних связей на новый уровень. -0-