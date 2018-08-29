В Венесуэле продлили запрет на ношение оружия

В Венесуэле продлили временный запрет на ношение оружия

Министр внутренних дел Венесуэлы Нестор Ревероль заявил о продлении на год временного запрета на ношение огнестрельного и холодного оружия в стране.

"В соответствии с совместным постановлением министерства обороны и министерства внутренних дел, … продлевается на год временный запрет на ношение огнестрельного и холодного оружия на всей территории стран. Эта мера, при необходимости подлежащая продлению, — часть действий для гарантирования безопасности граждан, мира, внутреннего порядка и физической неприкосновенности нашего венесуэльского народа", — заявил Ревероль в Twitter.

В 2017 году власти Венесуэлы уже вводили временный запрет сроком на полгода на ношение оружия на территории страны. В прошлом году в Венесуэле с апреля проходили массовые уличные акции. Протесты начались после решения Верховного суда, серьезно ограничившего власть оппозиционной Национальной ассамблеи. Решение было отменено, но сторонники оппозиции вышли на улицы с требованием отставки членов суда и проведения досрочных выборов.