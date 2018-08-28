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В Перу ввели режим ЧП
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В ряде регионов Перу ввели режим ЧП из-за наплыва мигрантов из Венесуэлы 

RT на русском 56 минут назад
Фото: Reuters
Правительство Перу объявило режим чрезвычайного положения в сфере здравоохранения в ряде регионов страны в связи с большим наплывом венесуэльских мигрантов.
Об этом сообщает RPP.
Отмечается, что режим был введён в провинциях Сарумбилья и Тумбес, расположенных в департаменте Тумбес на границе с Эквадором.
Власти страны объяснили данный шаг тем, что «рост числа мигрантов, въезжающих через северную границу в этих районах, неизбежно отразится на здравоохранении».
Отмечается, что данное решение предусматривает усиление координации сил гражданской обороны страны с разными структурами Министерства здравоохранения.
Ранее сообщалось, что Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) собирается предоставить $46 млн странам, которые принимают беженцев из Венесуэлы.
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