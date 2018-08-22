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Обнаруженный в посольстве РФ в Аргентине кокаин сожгли
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В Аргентине сожгли найденный в российском посольстве кокаин 

RT на русском 5 часов назад
Фото: Reuters
Посол России в Аргентине Дмитрий Феоктистов принял участие в сожжении кокаина, который был изъят во время совместной спецоперации двух стран в школьно-жилом комплексе дипмиссии в декабре 2016 года.
«Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Аргентинской Республике Дмитрий Валерьевич Феоктистов принял участие в мероприятии по сожжению кокаина, изъятого во время проведения российско-аргентинской совместной спецоперации, в крематории на кладбище Чакарита», — говорится в сообщении на сайте посольства.
Отмечается, что в мероприятии приняли участие министр безопасности Аргентины Патрисия Буллрич, глава жандармерии Херардо Отеро и другие представители местных правоохранительных и силовых органов.
В феврале стало известно, что российские и аргентинские спецслужбы предотвратили отправку в Москву около 400 кг кокаина.
В марте подозреваемый в организации поставки крупной партии кокаина из Аргентины в Москву Андрей Ковальчук был задержан в Германии.
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