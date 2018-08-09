Венесуэла попросила Колумбию экстрадировать Борхеса 

Власти Венесуэлы обратились к колумбийским коллегам с запросом об экстрадиции оппозиционного депутата Национальной ассамблеи Хулио Борхеса и других причастных к покушению лиц. В их числе — полковник в отставке и сотрудники миграционной службы.
Об этом заявил глава МИД страны Хорхе Арреаса в рамках встречи с советником посольства Колумбии в Каракасе Аугусто Бланко, передаёт РИА Новости.
Ранее Борхес, которого обвинили в покушении на президента Венесуэлы, заявил, что Николас Мадуро будет арестован. Таким образом он ответил на обвинения со стороны лидера государства. Страна нуждается в демократических изменениях, добавил политик.
Верховный суд дал своё согласие на задержание оппозиционера.