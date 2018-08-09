Ещё
Венесуэла попросила Колумбию экстрадировать Борхеса
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Венесуэла попросила Колумбию экстрадировать Борхеса 

News.ru 4 часа назад
Фото: Reuters
Власти Венесуэлы обратились к колумбийским коллегам с запросом об экстрадиции оппозиционного депутата Национальной ассамблеи Хулио Борхеса и других причастных к покушению лиц. В их числе — полковник в отставке и сотрудники миграционной службы.
Об этом заявил глава МИД страны Хорхе Арреаса в рамках встречи с советником посольства Колумбии в Каракасе Аугусто Бланко, передаёт РИА Новости.
Ранее Борхес, которого обвинили в покушении на президента Венесуэлы, заявил, что Николас Мадуро будет арестован. Таким образом он ответил на обвинения со стороны лидера государства. Страна нуждается в демократических изменениях, добавил политик.
Верховный суд дал своё согласие на задержание оппозиционера.
News.ru: последние новости
СМИ назвало атаку дронов на Мадуро взрывом баллона Опубликовано видео реакции Мадуро и его охраны на взрыв Венесуэльские военные подорвались на мине
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Полное безобразие»9
Российский «Тор» вписался в ПВО НАТО60
Умер Дмитрий Брусникин134
Часть россиян оставят без ОМС4
Запад раскрыл «базу российских шпионов»7
Видео
03:01
Суд арестовал всё имущество Петросяна и Степаненко
Шоу-бизнес
08:06
Россия упрекнула США и пообещала санкции
Политика США
00:56
Раскрыты предложения Путина Трампу
Политика В мире
01:50
Запад обвинил Россию во вторжении в Грузию в 2008 году
В мире
05:04
Истребитель НАТО по ошибке запустил ракету по Эстонии
Армия Войска
21:29
Создание электромагнитной пушки подтвердили в Японии
Оружие Армия
01:00
В центре Москвы нашли уникальный клад
Новости Москвы Пожары
00:10
Сворачивание хромосом воспроизвели в деталях
Наука Наука и техника
00:42
На Украине обозлились из-за бегства артистов в Россию
Украина Шоу-бизнес
00:07
Meizu презентовала новые флагманские смартфоны
Гаджеты Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение