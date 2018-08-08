Покушение на Мадуро назвали фарсом

Оппозиционер в Венесуэле назвал покушение на Мадуро фарсом

Оппозиционный политик Хулио Борхес, которого президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил в причастности к покушению на него, в ответ на обвинения назвал происходящее фарсом.

"Николас Мадуро, ни страна, ни мир не верят в этот фарс с покушением, мы все знаем, это монтаж, чтобы преследовать и приговаривать тех, кто оппонирует твоей диктатуре. Ты похоронил конституцию", — написал Борхес в своем Twitter.

По мнению оппозиционера, именно Мадуро является виновником всех бед страны. "Ты виновен в том пути, по которому мы идем, не ищи других виноватых… Ты обвинил меня в экономической войне, в кризисе с наличными деньгами, в гиперинфляции, в дефиците. … А теперь обвиняешь в покушении? Не обманывай никого. Единственный виновный трагедии страны — это ты", — подчеркнул Борхес.

Denunciamos ante el mundo el injustificable atropello contra el diputado @JuanRequesens a quien le han violado su inmunidad parlamentaria y lo encarcelaron por orden de @NicolasMaduro. La dictadura aprovecha montaje del supuesto atentado para condenar a la oposición— Julio Borges (@JulioBorges) 8 August 2018 Он также обвинил власти в похищении еще одного депутата парламента Хуана Рекесенса, которого ранее Мадуро также назвал виновным в покушении. "Мы заявляем всеми миру о произволе в отношении депутата Хуана Рекесенса, в отношении которого был нарушен парламентский иммунитет, и его заключили под стражу по приказу Николаса Мадуро. Диктатура использует монтаж с предполагаемым покушением, чтобы приговорить оппозицию", — заключил Борхес.

Хуана Мануэля Сантоса. Как сообщал министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес , в субботу во время парада к трибуне, где находился Мадуро, направились несколько беспилотников с взрывчаткой. По его словам, при покушении на Мадуро ранения получили семеро гвардейцев, президент не пострадал. Сам Мадуро обвинил в организации покушения оппозицию и президента Колумбии МИД Колумбии отверг причастность к инциденту.

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