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Президент Колумбии высказался о покушении на Мадуро
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Президент Колумбии об обвинениях в причастности к покушению на Мадуро: были более важные дела 

RT на русском 17 часов назад
Фото: Reuters
Президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос в своём Twitter прокомментировал обвинения Венесуэлы в причастности к попытке покушения на лидера страны Николаса Мадуро.
«Президенту (Венесуэлы. — RT) Николасу Мадуро: не волнуйся. В субботу у меня были более важные дела, я крестил внучку Селесту», — говорится в тексте.
Ранее сообщалось, что во время парада по случаю годовщины образования Национальной гвардии страны в Каракасе на Мадуро было совершено покушение.
Венесуэльский лидер заявил, что к произошедшему могут быть причастны в том числе и «колумбийские правые силы» во главе с Сантосом.
Впоследствии стало известно, что подпольная группировка «Фланелевые солдаты» взяла на себя ответственность за попытку покушения.
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