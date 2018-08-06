Президент Колумбии высказался о покушении на Мадуро

Президент Колумбии об обвинениях в причастности к покушению на Мадуро: были более важные дела

«Президенту (Венесуэлы. — RT) Николасу Мадуро: не волнуйся. В субботу у меня были более важные дела, я крестил внучку Селесту», — говорится в тексте.

Ранее сообщалось, что во время парада по случаю годовщины образования Национальной гвардии страны в Каракасе на Мадуро было совершено покушение.

Венесуэльский лидер заявил, что к произошедшему могут быть причастны в том числе и «колумбийские правые силы» во главе с Сантосом.

Впоследствии стало известно, что подпольная группировка «Фланелевые солдаты» взяла на себя ответственность за попытку покушения.