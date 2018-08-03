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Мексиканский министр рассказал, как продвигаются переговоры по НАФТА
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Мексиканский министр рассказал, как продвигаются переговоры по НАФТА 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: CC BY-SA 2.0 / Kasper Christensen / Mexico City
МЕХИКО, 3 авг — РИА Новости. Министр экономики Мексики Ильдефонсо Гуахардо заявил в четверг, что переговоры по модернизации соглашения о Североамериканской зоне свободной торговли НАФТА продвигаются в трехстороннем формате.
Ранее США заявляли о возможности отдельных переговоров с Мексикой и Канадой по НАФТА. И Мексика, и Канада заявляли о заинтересованности сохранить трехсторонних формат переговоров.
"Мы двигаемся вперед к тому, что, как мы ожидаем, сможет обеспечить трехстороннее соглашение", — приводит портал Excelsior заявление Гуахардо.
США, Мексика и Канада ведут эти переговоры по настоянию Дональда Трампа. Президент Мексики Энрике Пенья Ньето и торговый представитель США Роберт Лайтхайзер ранее заявляли, что переговоры по НАФТА могут быть завершены уже в августе.
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