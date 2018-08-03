Мексиканский министр рассказал, как продвигаются переговоры по НАФТА

МЕХИКО , 3 авг — РИА Новости . Министр экономики Мексики Ильдефонсо Гуахардо заявил в четверг, что переговоры по модернизации соглашения о Североамериканской зоне свободной торговли НАФТА продвигаются в трехстороннем формате.

Ранее США заявляли о возможности отдельных переговоров с Мексикой и Канадой по НАФТА. И Мексика, и Канада заявляли о заинтересованности сохранить трехсторонних формат переговоров.

"Мы двигаемся вперед к тому, что, как мы ожидаем, сможет обеспечить трехстороннее соглашение", — приводит портал Excelsior заявление Гуахардо.